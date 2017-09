R/GA Christian Butte wird Kreativchef in Berlin

Christian Butte führt die Kreation bei R/GA Berlin Foto: R/GA

Das im April gestartete Berliner Büro der US-Digitalagentur R/GA hat nun auch einen Kreativchef gefunden. Der neue Mann heißt Christian Butte kommt aus den eigenen Reihen, nämlich aus dem New Yorker Stammhaus. Dort war er als Creative Director tätig. Nun wechselt er in gleicher Funktion in die deutsche Niederlassung an die Seite von Managing Director Sascha Martini.