Pitchgewinn Wie Zum goldenen Hirschen für Mucosolvan Alltagssituationen entschärft

Zum goldenen Hirschen Köln wird für Mucosolvan aktiv. Die Agentur sicherte sich im Mai den Etat der Sanofi-Marke in einem Pitch. Nun wird die erste Arbeit des neuen Etathalters sichtbar: In dem TV-Spot greift Zum goldenen Hirschen Situationen aus dem Alltag von Erkälteten auf, die nicht nur für den Betroffenen selbst anstrengend sind, sondern auch für seine Umwelt.

Anti-Bääh, Anti-Nerv, Anti-Stör, Anti-Reiz und Anti-Schleim: Das alles soll der Hustenstiller bewirken. Bei der Bebilderung dieser Wirkungen hat sich Zum goldenen Hirschen Köln für Alltagssituationen entschieden, in denen andere Leute von der eigenen Erkältung gestört werden. Aus folgendem Grund: "Wir zeigen Husten-Momente, die jeder kennt: Im Bus, im Kino, beim Yoga, im Bett mit dem Partner. So werden wir für unsere Kunden extrem nahbar und zeigen Situationen, in die sich jeder hineinversetzen kann", erklärt, Geschäftsführer von Zum goldenen Hirschen Köln.Die Agentur betreute den Kunden bereits von 2005 bis 2007. Zuletzt zeichnete die ebenfalls zu WPP gehörende Agenturfür Mucosolvan verantwortlich. Im vergangenen August vergab Sanofi seine Media- und Kreations-Etat an WPP . Die Werbeholding stieg 2015 bei der Hirschen Group ein Seit dieser Woche ist der TV-Spot auf allen reichweitenstarken Sendern zu sehen und wird digital und am POS sichtbar sein. Das Konzept wird außerdem global ausgerollt: Unter anderem in den Märkten Österreich, Schweiz, Polen und Tschechien."Unser neuer Ansatz verknüpft funktionale Elemente der Marke mit emotionalen Elementen aus dem sozialen Umfeld. Dieses Thema ist in der OTC-Werbung neu und gibt uns die Chance, die besondere Relevanz unseres Produktes hervorzuheben", so, Senior-Brand-Manager Mucosolvan, Marketing CHC Germany.Bei Zum goldenen Hirschen zeichneten(Kreativdirektion), die Senior-Art-Direktorenundsowie die Texterinverantwortlich. Realisiert wurde die Kampagne in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirmaund dem Regisseur. Für die Postproduktion zeichnetverantwortlich. bre