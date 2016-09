Publicis-Kampagne Will.i.am mixt Musik und Kaffee für Nescafé Dolce Gusto

Was Musik und Kaffee gemeinsam haben? Eine ganze Menge, meint Nescafé Dolce Gusto und startet eine weltweite Kampagne mit Grammy-Award-Gewinner und Neu-Testimonial Will.i.am. Der Auftritt steht unter dem Motto "Creativity Reinvents The Classics" und ist zunächst im Netz zu sehen - im November bringt Nescafé den Spot dann auch in die deutschen TV-Werbeblöcke.

Nescafé Dolce Gusto feat. Will.i.am - Eclipse

Der 45-Sekünder ist das Herzstück der Kampagne - er zeigt den als Mitglied der Black Eyed Peas bekannt gewordenen Künstler in den Metropolis Studios in London. Dort interpretiertden Kulthit "(Sittin' On) The Dock of the Bay" von Otis Redding in seiner eigenen Version. Der Musiker wird bei seiner Botschaft ("Nichts geht über Kreativität, um Klassiker neu zu erfinden") bewusst nicht synchronisiert, um die Authentizität zu erhalten - die gleiche Taktik verfolgt seit Jahren auch die Marke Nespresso in ihren Spots mit George Clooney.Auf der Nescafé-Kampagnen-Website finden User zusätzlich zum Commercial Kurzvideos mit Will.i.am und dem markenexklusiven Barista. Kreiert hat die Kampagne, hierzulande steuertdie Mediaplanung. "Ich habe mich für die Zusammenarbeit mit Nescafé Dolce Gusto entschieden, weil das Herz der Kampagne das Erforschen der eigenen Kreativität ist, was auch einen wesentlichen Teil meiner Persönlichkeit und meines Schaffens ausmacht", kommentiert Neu-Testimonial Will.i.am sein Engagement. Regie beim Online-Spot führtenund.