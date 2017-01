Publicis Arthur Sadoun wird Nachfolger von Maurice Lévy

Arthur Sadoun wird am 1. Juni Publicis-Chef Foto: Publicis

Die Werbeholding Publicis bekommt einen neuen Chef. Arthur Sadoun, der bislang an der Spitze der Werbeagentursparte Publicis Communications steht, wird Nachfolger von Chairman und CEO Maurice Lévy. Die Staffelübergabe erfolgt am 1. Juni. Zeitgleich soll Lévy als Chairman in den Aufsichtsrat einziehen.