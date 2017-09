Programmatic Advertising BVDW führt Gütesiegel für Agenturen ein

Der BVDW will Agenturen im Bereich Programmatic Advertsing zertifizieren Foto: BVDW

Programmatic Advertising gilt bei vielen Werbekunden immer noch als undurchsichtig. Mit einem Qualitätszertifikat will der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) Sicherheit vermitteln. Das gleiche Ziel verfolgte der Code of Conduct Programmatic Advertising, den der Verband Ende 2016 ins Leben gerufen hatte. In dem Regelwerk verpflichtet sich die Tech-Branche zu Transparenz und Qualität.