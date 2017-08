Private Krankenversicherungen Track begleitet Launch von Ottonova

So wirbt Track für die neue private Krankenversicherung Ottonova Foto: Track

Der Name soll eine Reminiszenz an Otto von Bismarck sein, der 1883 die Krankenversicherung in Deutschland einführte: Ottonova. So heißt die erste private Krankenversicherung, die seit 17 Jahren in Deutschland auf den Markt kommt. Gründer des neuen Angebots ist der Arzt und frühere Unternehmensberater Roman Rittweger. Er hat für Ottonova unter anderem Geldgeber wie Tengelmann Ventures und Holtzbrinck Ventures gefunden.