Preisgekrönte Werbefilmproduktion Moritz Merkel wechselt zu Stink / Partizan schließt Berliner Niederlassung

Werbefilmproduzent Moritz Merkel wechselt von Partizan zu Stink Foto: Stink

Die internationale Produktionsfirma Stink will in Deutschland weiter expandieren. Dazu kommt der hoch dekorierte Werbefilmproduzent Moritz Merkel als Executive Producer an Bord. Er leitet die Hauptstadt-Niederlassung des Netzwerks künftig zusammen mit Managing Director Martina Lülsdorf und Executive Producer Lutz Müller.