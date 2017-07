Plan.Net Jens Goldmann wird Head of Business Development

Die Plan.Net-Gruppe hat einen neuen Leiter im Bereich Business Development: Jens Goldmann. Der 44-Jährige kommt von Publicis Pixelpark, wo er zuletzt in gleicher Position tätig war. Goldmanns Vorgänger Marcus Schnarr wird eine neue Aufgabe bei Serviceplan übernehmen, die die Agenturgruppe in der nächsten Woche kommuniziert.

Jens Goldmann ist ab sofort der neue Head of Business Development bei Plan.Net. Seine Aufgabe ist es, die strategische Entwicklung und Positionierung der Marke voranzutreiben. Dafür wird er laut Plan.Net in Zukunft eng mit dem Business Development der Serviceplan-Gruppe zusammenarbeiten.

Insgesamt bringt Goldmann über 20 Jahre Erfahrung in der Agenturbranche mit. Von 2004 bis zuletzt arbeitete er in verschiedenen Positionen bei Publicis Pixelpark. Außerdem war er zum Beispiel bei BBDO und Grey Düsseldorf tätig."Was die Plan.Net-Gruppe in meinen Augen so besonders macht, ist zum einen die Tatsache, dass sie wie keine andere Digitalagentur mit ihrem Leistungsangebot die gesamte Palette des digitalen Marketings abdeckt", lobt Goldmann seinen neuen Arbeitgeber. "Zum anderen schätze ich besonders die inhaber- und partnergeführte Struktur. Der Unternehmergeist, der die gesamte Gruppe auszeichnet, war für mich vom ersten Moment an spürbar". Er freue sich darauf, nun dabei mitzuwirken, die Marke und ihren künftigen Erfolg voranzutreiben.Auch Plan.Net-Geschäftsführer Klaus Schwab hält viel auf seinen neuen Mitarbeiter: "Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Agenturbranche und im Bereich New Business ist Jens Goldmann die perfekte Besetzung für diese Position. Wir sind sehr glücklich, ihn für uns gewonnen zu haben." Darüber hinaus ist Schwab überzeugt, dass Goldmann zusammen mit seinem Team "die strategische Ausrichtung und Positionierung der Agentur zukunftsweisend gestalten wird". bre