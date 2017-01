Pitch-Entscheidung Audi vergibt globalen Social-Media-Etat an We Are Social

Der Pitch um Audi ist entschieden Foto: Audi AG

Seit Monaten wurde gepitcht, jetzt hat sich Audi entschieden: Der internationale Social-Media-Etat der Premiummarke geht an We Are Social. Die globale Digitalagentur konnte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen mehrere Wettbewerber durchsetzen.