Pilot Geschäftsführer Jens Merheim macht sich selbstständig

Jens Merheim steigt bei Pilot aus und macht sich selbstständig © Pilot

Die Mediaagentur Pilot verliert einen ihrer Geschäftsführer. Jens Merheim verabschiedet sich zum 31. Oktober in die Selbstständigkeit - nach mehr als elf Jahren Tätigkeit für die inhabergeführte Gruppe. Merheim will künftig als strategischer Berater arbeiten. Dabei will er auch mit seinem bisherigen Arbeitgeber kooperieren, unter anderem beim Thema Geomarketing.