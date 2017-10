Pharma-Werbung Die erste Arbeit von Scholz & Friends für Boxagrippal

Boxagrippal: Erkältungssaft

"Bodo", so der Name der Figur, war 2013 vom vorigen Etathalter Grey eingeführt worden - und hat seitdem offenbar so gut funktioniert, dass Boxagrippal und Scholz & Friends ihm einen weiteren Werbeauftritt verschaffen. Allerdings haben die Agentur und die für die Produktion des Spots zuständigen Firmenunddas animierte Testimonial durch entsprechende Bearbeitung ein wenig aufgepeppt.Neu dagegen ist der Boxhandschuh, der als Key Visual für das Vertreiben von Erkältungssysmptomen stehen soll. Dieser sei "die perfekte Ergänzung für die Markenbotschaft von Boxagrippal", sagt, Partnerin und Geschäftsführerin von Scholz & Friends Düsseldorf. "Er hat in allen der Kampagne vorausgehenden Marktforschungen überdurchschnittlich im Bereich brand impact getestet und die Einzigartigkeit der Marke hervorgehoben."Aktiviert wird die Kampagne der Agentur zufolge "an allen relevanten Touchpoints". Für die Mediaplanung istverantwortlich, der Ex-Arbeitgeber des heutigen globalen Mediachefs von Sanofi, Christopf Baron. Bei Scholz & Friends zeichnen neben Fuchs Geschäftsführer Jörg Sachtleben auch Stephen Erckmann und Anna-Lena Pittelkow (Kreation), Henning Schröder (Strategie) und Catherina Mahncke (Beratung) verantwortlich. ire