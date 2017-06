Performance-Marketing-Spezialist Syzygy beteiligt sich mehrheitlich an Catbird Seat

Lars Lehne, Vorstandsvorsitzender der Syzygy AG Foto: Foto: Rainar von Wienkowski

Die Syzygy-Gruppe hat sich 51 Prozent der Anteile an Catbird Seat gesichert. Der digitale Performance-Marketing-Dienstleister mit Standorten in München und Berlin ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Analytics, SEO, SEA, RTA, Content Marketing sowie Social-Media-Marketing und gehört zu den am schnellsten wachsenden Performance Marketing Agenturen Deutschlands.