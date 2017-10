Pahnke Markenmacherei "Merci, dass es mich gibt"

Pahnke inszeniert Merci Feine Täfelchen © Pahnke

Nicht zuletzt wegen der Werbung von Pahnke Markenmacherei gilt Merci-Schokolade als das Produkt, mit dem man Danke sagt - bei anderen. Mit den "Feinen Täfelchen" gibt es jetzt auch die Möglichkeit für ein Danke an sich selbst. Zumindest positioniert die Hamburger Werbeagentur den Ableger der Merci-Range in ihrem neuen TV-Spot so.