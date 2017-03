Onlinehändler VCCP nimmt DDB Europaetat von Ebay ab

Ebay hat eine neue Kreativagentur für seine wichtigsten europäischen Märkte verpflichtet. In dem Pitch, der Ende vorigen Jahres über die Bühne ging, hat sich die britische Agentur VCCP durchgesetzt. Das Nachsehen hat unter anderem der bisherige Etathalter DDB. Das Mandat umfasst die Betreuung in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.

Ebay "Genau deins" 2016

"Wir freuen uns, dass wir nach einem stark besetzen Pitchprozess die Ernennung von VCCP als unsere europäische Kreativagentur ankündigen können. Die Agentur hat ein starkes Verständnis der Marke Ebay gezeigt", sagt Godert van Dedem, Vice President Marketing bei Ebay für die Region EMEA.Das Unternehmen hat im vorigen Jahr seine Marketingstrategie verändert und positioniert sich nicht mehr als Online-Auktionshaus, sondern als vollwertiger Online-Händler. Zum Ausdruck kommt diese Positionierung unter anderem in der von DDB Berlin entwickelten Kampagne "Genau deins".Die Omnicom-Tochter betreute den Kunden in den europäischen Kernmärkten seit Anfang 2011. In Deutschland hatte der damalige Digitalableger DDB Tribal schon vorher projektweise für Ebay gearbeitet. Für den neuen Etathalter VCCP ist der Etatgewinn ein großer Erfolg. Die Agentur ist unter anderem für ING Diba, Easyjet, BMW Motorrad und die Ebay-Tochter Mobile.de tätig. Das Mandat für Ebay Kleinanzeigen ist nicht von der jetzigen Entscheidung betroffen. Hier ist die Berliner Agentur Dojo an Bord. mam