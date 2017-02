Omnicom Media Group Hearts & Science startet auch in Deutschland

André Rahn (l.), Managing Director von Hearts & Science, mit seinem Chef Florian Adamski Foto: Omnicom Media Group

Die Omnicom Media Group bringt ihre im vorigen Jahr in den USA gestartete Mediaagentur Hearts & Science jetzt auch nach Deutschland. An der Spitze der Unit steht Managing Director André Hahn. Er war zuletzt als Senior Vice President Marketing bei Air Berlin tätig. An den Standorten Düsseldorf und Hamburg soll er im Laufe des ersten Jahres ein rund 50 Mitarbeiter starkes Team aufbauen.