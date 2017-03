Omnicom Gruppe Simon Thun wird CEO von Interbrand

Simin Thun wechselt von Saatchi & Saatchi zu Interbrand Foto: Interbrand

Anfang voriger Woche wurde bekannt, dass der bisherige Strategiechef von Saatchi & Saatchi die Agentur verlässt, um eine neue Aufgabe zu übernehmen. Jetzt ist klar wohin es ihn zieht: Der Manager wird CEO der Markenberatung Interbrand für Zentral- und Osteuropa. Seinen neuen Job tritt er am 1. April an. Er berichtet an Gonzalo Brujó, CEO der Omnicom-Tochter in den Regionen EMEA und Lateinamerika.