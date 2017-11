Ogilvy & Mather Tom Berger verstärkt Kreativteam am Frankfurter Standort

Ogilvy & Mather Deutschland verstärkt sich mit einem internationalen Kreativen: Tom Berger wechselt von Isobar Amsterdam zum Frankfurter Standort der Network-Agentur und wird dort Executive Creative Director. Der gebürtige Australier soll gruppenweite Aufgaben übernehmen und standortübergreifend auch internationale Ogilvy-Etats aus Berlin und Düsseldorf betreuen.



Bild: Ogilvy Mehr zum Thema Ogilvy Marc Czesnik ist der neue Chief Technology Officer

Der 34-Jährige hat seinen Dienst bei Ogilvy am 13. November aufgenommen und verstärkt fortan das Team um Kreativgeschäftsführer. Berger verfügt über insgesamt 15 Jahre Agenturerfahrung. 2003 kam er zu Isobar Melbourne und gewann im Laufe der folgenden Jahre mit Berger zahlreiche Kreativpreise. Unter anderem wurde die Agentur als "AdNews Digital Agency of the Year" ausgezeichnet. Zuletzt leitete der Australier die Kreativunit von Isobar Amsterdam und arbeitete für Kunden wie Coca-Cola, Anheuser-Busch InBev, Netflix, Foot Locker und Unilever."Erfolg macht attraktiv. Mit Tom haben wir einen international versierten Digital Native gewonnen, der perfekt zu uns passt. Er teilt unseren Spirit und ist für uns und unsere Kunden eine wahre Bereicherung", so Kreativgeschäftsführer Bremer über den Zugang. "Tom wird uns helfen, auch im Bereich Kreation ein neues Kapitel aufzuschlagen."Berger selbst ergänzt: "Mit ihrem datenbasierten Kreativansatz ist Ogilvy zukunftsweisend. Die Agentur ist verbraucherfokussiert und ermöglicht es Kreativen, völlig neue Möglichkeiten zu entwickeln. Ich freue mich darauf, die Teams officeübergreifend zu unterstützen und wertvolle Businesslösungen für globale Klienten entstehen zu lassen." tt