"Offen für Neues" Grabarz & Partner inszeniert Ikea-Filiale in Kaarst als Hort der Nachhaltigkeit

Die Ikea-Filiale in Kaarst Foto: Grabarz & Partner

Am 12. Oktober eröffnet im rheinischen Kaarst das "nachhaltigste Einrichtungshaus der Welt" - so jedenfalls bezeichnet Ikea die neue Filiale, die das bisherige Ikea-Haus in Kaarst ersetzt. Zur Eröffnung haben die Agenturen Grabarz & Partner und Initialwerk die Kampagne "Offen für Neues" entwickelt, die die Menschen in der Region mit dem außergewöhnlichen Konzept vertraut machen soll.