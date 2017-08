Neuzugang aus der Serviceplan Gruppe Nicole Ruckert wird Head of Digital Media bei Blackwood Seven

Blackwood Seven schafft die Position des Head of Digital Media und besetzt sie mit Nicole Ruckert. Die Digital-Expertin kommt von der Serviceplan Gruppe zu dem deutschen Ableger der dänischen Mediaagentur. Ruckert war zuletzt als stellvertretende Unitleiterin bei Plan.Net Performance tätig.

In ihrer neuen Funktion bei der Münchner Newcomer-Agentur soll Ruckert die bestehenden Digitaletats sowie den strategischen Ausbau des Digitalgeschäfts in den Bereichen SEA, Display und Social maßgeblich mitgestalten, wie es in der offiziellen Mitteilung zur Personalie heißt. Sie berichtet an, Director Operations, der selbst erst im Mai von der Serviceplan-Tochter Mediaplus zu Blackwood Seven gewechselt war.Bei Plan.Net Performance steuerte Nicole Ruckert bis zuletzt die internationale strategische Kundenführung mit Fokus auf Performance-Kanäle wie SEA und Affiliate. Zuvor arbeitete sie als Senior Account Manager bei Refined Labs sowie bei AOL, wo sie für die strategische Kundenführung in den Bereichen Branding und Performance Display für Kunden wie Otto verantwortlich war.Mit der Verpflichtung von Ruckert setzt Blackwood Seven seinen Kurs fort, hochrangige Mitarbeiter von etablierten Mediaagenturen abzuwerben. Neben Bernhard Becker sorgte das Unternehmen zuletzt mit der Verpflichtung von Thorsten Stork , zuvor Managing Director bei der Publics-Media-Agentur Zenith, für Aufsehen.Die Agentur mit Sitz in München, Kopenhagen und Barcelona hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Mediaplanung mit Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen zu revolutionieren und ihren Kunden mithilfe einer einer eigens entwickelten "Mediawirkformel" den optimalen Mediamix in Echtzeit vorherzusagen. tt