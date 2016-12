Neugeschäft Zum goldenen Hirschen schnappt sich zwei Bosch-Etats

Zum goldenen Hirschen Alster begrüßt Bosch als Neukunden. Bereits im Juni konnte der Etat für Bosch Smart Home gewonnen werden, nun sichert sich die Hamburger Agentur auch den internationalen Etat von Bosch Service Solutions.

Dienstleistungen im IT-Bereich, Sales Campaigns oder Social Media) sowie Building & Infrastructure Services (etwa Alarmmanagement). Für Bosch Smart Home entwickelte Zum goldenen Hirschen bereits im Spätsommer die Kampagne "Ihr Zuhause. Neu erfunden. Diese ging zur Internationalen Funkausstellung im September an den Start. 2017 soll der internationale Rollout der Kampagne folgen. Betreut wird der Kunde von den ZgH- Für Bosch Smart Home entwickelte Zum goldenen Hirschen bereits im Spätsommer die Kampagne "Ihr Zuhause. Neu erfunden. Diese ging zur Internationalen Funkausstellung im September an den Start. 2017 soll der internationale Rollout der Kampagne folgen. Betreut wird der Kunde von den ZgH- Sales & Marketing Support), Mobility Services (mobile Dienstleistungen für den Automotive-Bereich), Customer Interaction Services (

In dieser Funktion übernimmt ZgH Aster die Leadfunktion und steuert die international ausgerichtete Unternehmens- und Produktkommunikation in allen zielgruppenrelevanten Medien, wie die Agentur mitteilt. Erste Ergebnisse sollen im kommenden Jahr zu sehen sein. Bosch Service Solutions besteht aus vier Kernbereichen: Business Suppert Services (u.a.Geschäftsführern Malte Ploghöft und Daniel Hoffmann. An der Erabeitung einer Kommunikationsstrategie und der Kampagnenumsetzung war auch die Unternehmensberatung Vorn Strategy Consulting beteiligt, die zum Verbund der Hirschen Group gehört. ire