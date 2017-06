Neue Unit RCKT gründet Innovationsberatung RCKT Next

RCKT vermeldet die Gründung einer neuen Einheit: Unter dem Namen RCKT Next bündelt die Berliner Digitalagentur künftig alle ihre Beratungsdienstleistungen in einer Unit. Der neue Unternehmensarm soll Kunden dabei helfen, die Herausforderungen der Digitalisierung zu gestalten.



