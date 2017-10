Neue Unit Neverest und Plan.Net Content Marketing gründen Neverest Social Media

"Die Rekruten" als Best Case

"Es geht aber um viel mehr, als einfach nur Bewegtbild zu produzieren", sagt Sabrina Proske, Producerin von Neverest Social Media. "Neben der intelligenten Adaption bestehender Kampagnen und deren Verbreitung und Vernetzung mit anderen Plattformen ist der USP der Social Media-Unit vor allem ihr Mindset: weg vom klassischen, linearen Denken hin zu flexiblen, agilen Produktionsprozessen und neuen dramaturgischen Erzählbausteinen."



Ewald Pusch, Geschäftsführer der neuen Agentur, hält Innovationen im Social Web für notwendig und begründet damit die Gründung der neuen Unit. "



Bild: Serviceplan Mehr zum Thema Serviceplan Plan.Net gründet Content-Marketing-Agentur

In die Produktionsagentur bringt Plan.Net seine strategische und konzeptionelle Social-Media-Kompetenz ein, bei Neverest kennt man sich wiederum mit Video und Animationen aus. Zusammen wollen die Agenturen aufmerksamkeitsstarken Content für die sozialen Netzwerke erstellen.Die vielen Social-Media-Kanäle haben alle ihre eigenen Regeln und Dynamiken", sagt er. "Einen TV-Spot einfach in kurze Videos zu stückeln ist daher nicht zielführend." Aus diesem Grund müssten die digitalen Kanäle analysiert weren und neuer Content müsse auf Besonderheiten, Mechaniken und Werbemöglichkeiten der sozialen Netzwerke angepasst werden.Neben Woratschek und Pusch gehört Sabrina Proske zum Führungstream der Agentur. Die Producerin wird von einem Team aus Strategen, Content-Direktoren, Motion-Designern und Filmschaffenden unterstützt. Sitz der Einheit sind neue Räume bei Neverest im Haus der Kommunikation München."Die große Nachfrage nach Bewegtbild-Content für die sozialen Medien können wir mit unserer neuen Unit noch besser bedienen", sagt Woratschek. "Die jahrelange Erfahrung von Neverest in Sachen Bewegtbildproduktion bildet zusammen mit unserer Social-Media- und Content-Expertise die bestmögliche Grundlage für erfolgreiche Social-Media-Kampagnen". bre