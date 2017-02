Neue Unit Fischer-Appelt startet Virtual-Reality-Offensive

Fischer-Appelt rüstet sich für die Zukunft: Die Agentur gründet eine standortübergreifende Unit für Virtual und Augmented Reality und holt sich für den Bereich digitales Storytelling mehrere CGI-Spezialisten ins Boot. Geleitet wird die neue Einheit von Frank Schliefer, Christoph Käthe und Roman Hilmer, der bisher Geschäftsführer der Fischer-Appelt-Digitaltocher Fork Unstable Media war.

Die Unit soll in erster Linie die Kompetenzen der Agentur aus Technologie und Kreation bündeln, um gemeinsam mit Unternehmen sinnvolle Anwendungsszenarien für VR und AR zu entwickeln, die nachhaltigen Erfolg in der Markenkommunikation versprechen, wie es in der offiziellen Mitteilung heißt. "VR und AR bieten eine großartige Erweiterung für die User Experience", sagt Roman Hilmer. "Dabei sollte man die beiden Technologien mit ihren ganz unterschiedlichen Erlebniswelten und Einsatzmöglichkeiten nicht in einen Topf werfen." Vor allem sehe man ein großes Potenzial für digitales Storytelling: "Die Ästhetik von Computerspielen, die für viele Menschen längst eine gewohnte Lebens- und Entertainmentumgebung darstellt, ist im Bereich der Kampagnenkreation noch fast völlig unentdeckt.""Nach der Integration einer Bewegtbildproduktion in die Agenturgruppe ist für uns der Ausbau im Bereich VR/AR der nächste logische und richtige Schritt", ergänzt, Digital-Vorstand von Fischer-Appelt. Dabei liege das Anwendungsfeld nicht mehr nur im Entertainment und Edutainment, sondern würde insbesondere im Bereich persönlicher Kommunikation und im Messe- und Eventsektor stark wachsen.Aktuell setzt Fischer-Appelt bereits erste Virtual-Reality-Maßnahmen für einen Kunden um: Für den Darmstädter Wissenschafts- und Technologiekonzerns Merck nutzt man die Technologie, um die 2015 eingeführte Corporate Identity und das Leitmotiv der aktuellen Markenkampagne "Curiosity" erlebbar zu machen. tt