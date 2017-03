Neue Technologiesuite Group-M bündelt alle digitalen Angebote auf neuer M-Platform

Ab sofort verfügen auch in deutschland alle Agenturen der Group-M über die zentrale Technologiesuite M-Platform. Sie bündelt alle digitalen Angebote und Produkte der Gruppe und wird von der neue Chief Operating Officer (COO) von Group-M Deutschland, Karin Ross, geleitet.

Mit der M-Platform sollen den Mediaplanern von Mindshare, MEC, MediaCom und Maxus entscheidende Zielgruppen-Insights aus hunderten Datenquellen für die erfolgreiche Konsumentenansprache sowie ein umfassendes Set an optimalen Lösungen für die Planung, Implementierung und das Reporting digitaler Werbekampagnen aus einer Hand verfügbar gemacht werden. Konkret geht es etwa um Media Planning Applikationen, Data Analytics-Tools und digitalen Services, die übergreifend alle digitalen Angebote und Produkte der Gruppe bündelt.Das Ziel der neuen Plattform ist es laut Group-M, die Agenturen bestmöglich in der Beratung und der Umsetzung digitaler Werbekampagnen zu unterstützen, um "exzellente Ergebnisse für deren Werbekunden zu erzielen". Die Gesamtleitung dafür hat Karin Ross inne, neue Chief Operating Officer (COO) von Group-M Deutschland und nebenbei auch für den Investment-Bereich verantwortlich. Operativ wird M-Platform von Bernd Hoffmann und Daniela Tollert geleitet. Hoffmann steuert als Chief Client Officer (CCO) den Consultancy-Bereich und unterstützt die GroupM-Agenturen bei der Beratung ihrer Kunden. Tollert ist in ihrer neuen Funktion als Chief Activation Officer (CAO) für die Bereiche Operations, Programmatic Business Unit sowie die Implementierung/Activation aller Angebote verantwortlich."Unser Ziel ist klar: Mit M-Platform sind wir in der Lage, sämtliche Silos innerhalb des Digitalangebotes der Group-M zu beseitigen und somit alle Digitalkompetenzen sehr viel enger miteinander zu verzahnen", sagt Ross. "Wir sorgen damit für mehr Speed und Exzellenz in Sachen Beratung, Technologie und Operations. Hierfür werden alle der rund 200 Technologie-, Daten- und Digitalexperten von Group-M Deutschland, Xaxis, PBU, Light Reaction, Quisma und Plista untereinander ihre Technologie-Ressourcen und -Expertise teilen." ron