Neue Agentur "Frank" FCB-Manager Becker und Schock machen sich selbstständig - unterstützt von Achtung

Das sind die Chefs von Frank: Maud Schock, Sven Becker und Paul Kamzelas (v.l.) Foto: Frank

In Hamburg startet am 1. September die Agentur Frank. Dahinter stecken die beiden bisherigen FCB-Manager Sven Becker und Maud Schock. Sie gründen die neue Firma zusammen mit dem BBH-Kreativen Paul Kamzelas. Als Minderheitsgesellschafter ist zudem die Kommunikationsberatung Achtung von CEO Mirko Kaminski an Bord.