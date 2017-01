Nasivin, Kytta & Co Starcom setzt sich im Merck-Pitch durch

Muskel- und Gelenkmittel

, Global Brand Director bei Merck Consumer Healthcare, begründet die Etatvergabe unter anderem mit der globalen Organisationsstruktur von Starcom und der "umfassenden Expertise" der Mitarbeiter. Dies werde in Verbindung mit dem "hochmotivierten Team" dazu beitragen, die Merck-Love-Brands im digitalen Zeitalter weiter zu stärken, so Rosenthal.Der Entscheidung ging ein Pitch voraus, zu dem Merck dem Vernehmen nach alle großen Medianetzwerke eingeladen hatte. Die Publicis-Tochter Starcom, die in ausgewählten Märkten bereits für die Merck-Sparte tätig war, wird nach eigenen Angaben nun die Mediaplanung und den Einkauf in sämtlichen Märkten übernehmen, in denen Merck mit der Sparte Consumer Healthcare vertreten ist. Neben den oben genannten Produkten gehören auch dieNeurobion und Seven Seas, das Schwangerschafts-Medikament Femibion und das Kopfschmerzmittel Sedalmerck zum Portfolio der Sparte. Der Mediaetat in Deutschland soll im siebenstelligen Bereich liegen.Gar nicht schmecken dürfte die Pitch-Entscheidung unter anderem den Entscheidern bei Dentu Aegis. Deren Media-Netzwerk Vizeum war in Deutschland für Merck zuständig. In Großbritannien ist der bisherige Betreuer Arena Media von der Etatvergabe an Starcom betroffen. Bei der Kreation arbeitet Merck mit unterschiedlichen Agenturen zusammen. Hierzulande kamen bereits Saatchi & Saatchi und Forck Unstable Media zum Zuge. mas