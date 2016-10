Nach gut 10 Jahren Universal McCann verliert DekaBank an Havas Media

Kann im Pitch punkten: Sven Traichel, Geschäftsführer von Havas Media Foto: Havas

Der Pitch um die DekaBank ist entschieden. In dem mehrstufigen Auswahlverfahren hatte am Ende die Havas Media Group die Nase vorn. Die Frankfurter Agentur um CEO und Country Manager Sven Traichel konnte sich in dem mehrstufigen Pitchverfahren nach eigenen Angaben gegen mehrere Wettbewerber durchsetzen. Darunter war nach Informationen von HORIZONT Online auch der langjährige Media-Betreuer Universal McCann. Die Frankfurter hatten den Kunden mehr als 10 Jahre lang betreut.