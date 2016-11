Nach Trump-Sieg Jung von Matt und Move24 legen neue Fassung ihres Obama-Spots vor

Als Jung von Matt/Elbe und Move24 am vergangenen Wochenende ihren ersten gemeinsamen Werbespot vorlegten, schienen sie sich sicher zu sein, wer das Rennen bei der US-Präsidentschaftswahl machen würde -. Wie jetzt bekannt wird, war der Umzugsdienstleister aber natürlich auf alle Eventualitäten vorbereitet: Im TV ging gestern nämlich eine andere Fassung des Commercials on Air, in der Donald Trump die Hauptrolle spielt.

Move24 Werbung "Das Weiße Haus - Trump schneller umziehen" (Neue Version)

Move24 Werbung „Das Weiße Haus – schneller umziehen"

An der Geschichte des Spots hat sich nichts geändert - nur dass es in der neuen Version Wahlsieger Trump ist, der im Schlafzimmer des Weißen Hauses neben Noch-Präsident Obama aufwacht (siehe alte und neue Version im Vergleich). Hillary Clinton ist dagegen verschwunden. Und Trump darf in der abgeänderten Fassung des Spots jetzt ganz offiziell sein erstes Amtsgeschäft erledigen.Mit der Kampagne will das europaweit agierende Start-up seine Bekanntheit im Heimatmarkt Deutschland steigern. Dank des gelungenen Spots, der das Alleinstellungsmerkmal von Move24 - der gegenüber anderen Dienstleistern schnelleren Organisation und Abwicklung von Umzügen - anhand des wohl bekanntesten Bewohnerwechsels der Welt im Weißen Haus humorvoll zur Schau stellt, dürfte das durchaus gelingen. tt