NHB Nhat Quang Tran übernimmt die Führung des Berliner Büros

Das Postproduktions-Netzwerk NHB Studios Berlin bekommt eine neue Leitung. Wie das Unternehmen mitteilt, wird Nhat Quang Tran ab sofort Head of NHB Studios Berlin. Diesen Posten übernimmt er von Yesim Altilar, der ein halbjähriges Sabbatical antritt. Der diplomierte Digital Artist zeichnet bereits seit 2010 als VFX Supervisor für die visuelle Gestaltung bei dem Unternehmen verantwortlich.

In Zusammenarbeit mit dem Management soll Tran neue Prozesse und Verfahren auf dem Gebiet des Automotive Finishing sowie bei der Remote Collaboration einbringen. Innovative Methoden in Zukunftsfeldern wie Künstlicher Intelligenz (KI) spielen dabei eine große Rolle. "Unsere Aufgabe ist, Antworten für unsere Kunden zu finden, wie digitale Produktion in enger werdenden Timings flexibel angewendet werden kann", sagt Tran.Für die Inhaber und Geschäftsführer, Matthias Rewig und Michael Vitzthum, schreitet damit die Weiterentwicklung des Unternehmens voran. Erst vor kurzem hatten sie in München und Hamburg zwei kleinere Niederlassungen eröffnet. Somit ist NHB mit fünf Niederlassungen in Hamburg, Berlin, Düsseldorf und München vertreten.Trans Vorgänger Yesim Altilar wird nach einem halbjährigen Sabbatical ab Mitte 2018 in neuer Funktion weiterhin im Unternehmen tätig sein. hor