Mutabor Creative Director Holger Schardt kehrt zurück

Zwischen 2006 und 2012 arbeitete Holger Schardt bereits für Mutabor. Jetzt kehrt der Creative Director zu der Designagentur zurück. Der 41-Jährige kommt von Beiersdorf, wo er im globalen Designmanagement-Team tätig war, und fungiert bei Mutabor künftig als Kreativdirektor im Bereich "Identity Architecture".

Die Sparte baut Mutabor derzeit laut eigenen Angaben aufgrund eines großen Etatgewinns aus. Schardt soll dabei vor allem sein Know-how in den Feldern Global Retail und Automotive einbringen. In der neu geschaffenen Position unterstützt der gelernte Industriedesigner zudem die Spezialisten der Abteilung für das Segment der sogenannten temporären und permanenten Architektur. Er komplettiert das Team bestehend aus Architekt und Bereichsleiter, Innenarchitekt und Architektur-CDsowie dem Head of Architectural Planning"Holger ist unser letztes fehlendes Puzzlestück", sagt, Architekt und Partner bei Mutabor. "Mit ihm bieten wir dem Markt das komplette Spektrum der Corporate Architecture an – von Hochbau, Innenarchitektur, Produktdesign, Ausführungsplanung bis Projektsteuerung. Diese gebündelte Kompetenz gibt es so kein zweites Mal in unserer Branche." tt