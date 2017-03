FreeTheFeed Warum Mother einen riesigen Busen über dem eigenen Office anbringt

Am vergangenen Sonntag war "" in Großbritannien. Diesen Anlass hat die Londoner Agentur Mother für eine aufmerksamkeitsstarke Ambient-Aktion genutzt und einen Ballon in Form einer überdimensionalen Frauenbrust auf dem Dach des eigenen Office angebracht. Mit dem Stunt will die Kreativagentur ein gesellschaftliches Statement setzen.