Mit Anke Engelke Schipper Company legt neue Dachkampagne für Hannoversche Lebensversicherung vor

In den neuen Clips entgeht Anke Engelke Beinahe-Katastrophen für Leib und Leben nach dem Motto "Gerade noch mal gut gegangen".

Hannoversche Leben TVC "Equipment"

Unternehmensfarbe der Hannoverschen gehalten, wodurch die Markenidentität zusätzlich gestärkt werden soll. "Das Erscheinungsbild der TV-Kampagne gibt die Gestaltung aller weiteren Werbemittel vor und etabliert nachhaltig einen hohen Wiedererkennungswert der Marke", heißt es in einer Mitteilung von Schipper Company. Neben TV gehören auch Dialogmaßnahmen sowie Online und Print zum Kampagnenpaket. ire





Das Unternehmen und die Schauspielerin verbindet eine in zehn Jahren gewachsene - und beim Verbraucher gelernte - Partnerschaft. "Anke Engelke besitzt eine starke, sehr natürliche Präsenz und hat hohe Sympathiewerte, indem sie eigentlich so ist, wie sie ist: Eben Anke Engelke. Sie wirkt authentisch und glaubhaft. Dabei überlagert sie nicht die Marke, sondern lädt sie auf", sagt, Marketingleiterin der Hannoverschen.Engelke ist deswegen auch in der neuen Markenkampagne der VHV-Tochter die zentrale Figur.Der aktuelle TV-Spot bewirbt die Risikolebensversicherung der Hannoverschen.Während Engelke in früheren Kampagnen etwa im Freien oder in einem neutralen Setting zu sehen war, ist die neue Kampagne in der