Mindshare Lukas Adamis kommt als Head of Strategy von Carat

Mindshare baut seine Digital-Expertise mit neuen Führungskräften aus: Lukas Adamis wechselt von Carat zu der Frankfurter Mediaagentur und fungiert dort ab 1. Dezember als Head of Strategy. Zudem gibt Mediashare die Verpflichtung von Dennis Heidman bekannt, der bereits seit Anfang Oktober als Client Lead Unilever und Standortleiter Hamburg tätig ist.

Dennis Heidman wird Client Lead Unilever und Standortleiter Hamburg bei Mindshare (Bild: Mindshare)

In seiner neuen Funktion bei Mindshare zeichnet Adamis für die strategische Markenentwicklung aller Kunden verantwortlich. Der Aufgabenschwerpunkt soll dabei auf der Verbindung von Markenstrategie und digitaler Transformation von Unternehmen wie Jaguar Land Rover, Red Bull, Nike und Ravensburger liegen. Ab 1. Januar 2018 wird Adamis vonunterstützt, der ebenfalls von Carat kommt und Strategy Group Head Digital bei Mindshare wird.Ebenfalls neu an Bord bei der Mediaagentur ist Dennis Heidman als Client Lead Unilever und Standortleiter in Hamburg. Er bringt 18 Jahre Erfahrung im digitalen Marketing mit, von denen künftig sowohl der Vorzeigekunde Unilever als auch das Mindshare-Team im Hamburger Office profitieren sollen. Bis zuletzt arbeitete der 42-Jährige bei Masterplan Media, wo er Mitglied der Geschäftsleitung war. Zuvor verantwortete Heidman als Head of Digital bei Vizeum Deutschland die gesamte digitale Ausrichtung der Standorte in Wiesbaden und Hamburg. In seiner Laufbahn arbeitete er bereits für Kunden wie Procter & Gamble, Beiersdorf, Deutsche Bank, Adidas, Disney, Commerzbank und Volkswagen.Der 43-jährige Adamis war bis zuletzt als Director Strategy und Mitglied der Geschäftsleitung von Carat Deutschland für die Standorte Hamburg, Wiesbaden und Düsseldorf verantwortlich. In dieser Position entwickelte er Datenstrategien und kanalübergreifende Media-Kampagnen für Kunden wie Lego, MasterCard, Mondelez, Gelbe Seiten, GoreTex und Ergo. Zuvor arbeitete der Stratege für namhafte Agenturen wie Saatchi & Saatchi, Cheil Communications/Samsung, Young & Rubicam, Publicis, Jung von Matt und TBWA."Aufgrund der ungebremsten Digitalisierung der gesamten Media-Branche gewinnt die digitale Planungs- und Beratungskompetenz im Agenturgeschäft rasant an Bedeutung", sagt Mindshare-CEO. "Als erster Ansprechpartner für unsere Kunden, wenn es um ganzheitliche Marken- und Kommunikations-Lösungen über alle Mediakanäle geht, gehört eine starke Digital-Expertise für uns zu den absoluten Skills, die wir fortlaufend erweitern. Mit Lukas Adamis und Dennis Heidman verstärken wir unser digitales Know-how um zwei erfahrene Top-Führungskräfte, die unser Team optimal ergänzen werden." tt