Meta Design So sieht der neue Markenauftritt von Porsche aus

Meta Design hat zusammen mit Type Tailor die neue Schrift "Porsche Next" entwickelt Foto: Porsche

Die Agentur Meta Design hat dem Autobauer Porsche einen neuen Look verpasst. Auffälligste Neuerung: Künftig steht das Logo in jeglichen Anwendungen und Werbemitteln zentriert auf weißer Fläche. Damit wollen die Verantwortlichen den "ikonischen Charakter" des Porsche-Wappens unterstreichen, heißt es in einer Mitteilung der Publicis-Tochter.