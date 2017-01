Mercedes-Benz Antoni entwickelt internationale Kampagne für die Kompaktklasse

Die Berliner Agentur Antoni legt ihre erste internationale Kampagne für den Kunden Mercedes-Benz vor. Der Auftritt wirbt für die kommende Generation der Kompaktwagen des Stuttgarter Autobauers zu denen unter anderem die A- und die B-Klasse gehören. Protagonist ist der US-Rapper Asap Rocky.

Die Kampagne steht unter dem Motto "Grow up" und richtet sich vor allem an junge Zielgruppen. Die Grundidee: Wenn man älter wird, folgt das Leben bestimmten Regeln. Man muss sie allerdings neu interpretieren. Dabei spielen die Kreativen von Antoni bewusst mit Widersprüchen, zum Beispiel indem sie unter der Überschrift "Grow up. Work hard" Bilder von einer ausgelassenen Party zeigen. Im Mittelpunkt steht eine Content-Plattform, auf der immer wieder neue Inhalte präsentiert werden.Der Auftritt startet im März und ist für den Einsatz in klassischen, vor allem aber in digitalen Medien konzipiert. Zu den Maßnahmen gehören ein umfangreiches Bewegtbildpaket, Print, Outdoor, Social Media sowie eine Kooperation mit der "Vice"-Gruppe. Mercedes-Benz verzichtet dabei auf herkömmliche Flights und will stattdessen mit den Inhalten das ganze Jahr über Flagge zeigen.Die Kampagne für die Kompaktklasse-Wagen kommt in europäischen Märkten zum Einsatz. Darüber hinaus wird sie in China und aller Voraussicht nach auch in Nordamerika zu sehen sein. Das kündigte Marketingchef Jens Thiemer bei der Vorstellung der Arbeit im Rahmen eines Marken-Workshops in Stuttgart an. Für die Adaption in den einzelnen Märkten ist das BBDO-Netzwerk zuständig. mam