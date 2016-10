Mercedes-Agentur Jörg Schultheis wird Beratungschef von Antoni

Die Berliner Agentur Antoni bekommt im Januar 2017 einen neuen Beratungschef. Dann steigt der ehemalige Serviceplan-Manager Jörg Schultheis bei dem Exklusiv-Betreuer von Mercedes-Benz ein. Den Kunden und die beiden Agenturgründer Tonio Kröger und Andre Kemper kennt der 48-Jährige gut von seiner ersten Karrierestation Springer & Jacoby.

Dort hat Schultheis von 1994 bis 2006 gearbeitet, zuletzt als Deutschlandchef mit Verantwortung für den damals noch von S&J betreuten Stuttgarter Autobauer. Danach war Schultheis für Serviceplan tätig und baute den Hamburger Standort der Agenturgruppe auf. Im April 2015 schied er dort im Streit aus. Mitte dieses Jahres einigte man sich auf einen außergerichtlichen Vergleich.

Bei Antoni wird Schultheis Partner und Geschäftsführer Beratung. In dieser Funktion soll er den Kundenbetreuen sowie die weitere Entwicklung der Agentur vorantreiben und nicht zuletzt Neugeschäft gewinnen. Die per Handschlag vereinbarte Exklusivität für Mercedes läuft Ende dieses Jahres aus, danach will Antoni auch für andere Auftraggeber aktiv werden.Schultheis übernimmt den Posten des operativen Beratungschefs von. Dieser wird den Autokunden für eine Übergangszeit noch zusammen mit Schultheis betreuen und sich dann einer neuen Aufgabe in der Agentur widmen. So soll Dörrenbächer den Ausbau des Digital- und Content-Bereichs von Antoni verantworten und sich dabei auch um die Schnitstellen zur neuen Looping Group von Dominik Wichmann kümmern."Mit Jörg Schultheis konnten wir einen äußerst erfahrenen und anerkannten Top-Manager für uns gewinnen, der die Führung von Kunden und die Entwicklung von Agenturgeschäft gleichermaßen beherrscht", freut sich Co-Gründerauf den Neuzugang. Auch Schultheis spart nicht mit netten Worten: "Antoni ist für mich die spannendste Agentur-Neugründung der letzten Jahre. Die Agentur bietet mir ein Umfeld, in dem ich alle Entwicklungen maßgeblich mitgestalten kann, gemeinsam mit den wohl besten Köpfen aus dem Agenturmarkt."Schultheis wird wie die beiden Gründer Kröger und Kemper, Finanzchef Klaus Holthausen, Digital- und Content-Chef Dörrenbächer sowie die beiden operativen Kreativchefs Martin Pross und Matthias Schmidt und die leitenden Mitarbeiter Marcell Francke und Timan Gossner zum Partnerkreis von Antoni gehören. Die im Juli 2015 offiziell gestartete Agentur beschäftigt aktuell mehr als 130 Mitarbeiter. mam