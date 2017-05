Mediaplus Chefeinkäufer Bernhard Becker geht

Mediaplus verliert seinen Head of Buying: Bernhard Becker, seit 2012 Chefeinkäufer bei der Mediaagentur der Serviceplan-Gruppe, verlässt das Unternehmen. Nach Informationen von HORIZONT Online geht Becker, weil er das Angebot eines Wettbewerbers angenommen hat. In einer E-Mail hat er sich bereits von seinen Geschäftspartnern verabschiedet.

Director Sales Strategy tätig war, sowie

die Group-M-Agentur

Mindshare. Dort

war er TV-Direktor. ire

Becker berichtete direkt an Mediaplus-Geschäftsführer Andrea Malgara. Der betont gegenüber HORIZONT Online, Becker habe in den vergangenen viereinhalb Jahren hervorragende Arbeit geleistet und man bleibe ihm freundschaftlich verbunden: "Wir wünschen Bernhard Becker für die Zukunft alles Gute."Beckers Nachfolger stehen schon bereit: Seine Aufgaben übernehmen, Leiterin der TV-Unit bei Mediaplus sowie. Der ehemalige GroupM-Manager ist ganz frisch bei Mediaplus an Bord . Als neuer General Manager Buying ist er vor allem für den strategischen Einkauf aller Medien abseits von TV verantwortlich.Becker hatte im Oktober 2012 als Chefeinkäufer bei Mediaplus angeheuert . Vor seinem Wechsel zu Mediaplus war er Head of Planning & Implementation bei Vizeum. Weitere Stationen waren SevenOneMedia, wo Becker als