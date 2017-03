Mediaplus / Group M Matthias Brüll geht doch nicht zu Mediaplus - dafür steigt Barbara Evans auf

Matthias Brüll bleibt doch bei der Group M Foto: MEC

Es war eine der am häufigsten gestellten Fragen in den vergangenen Wochen: Geht Matthias Brüll von Group M zu Mediaplus oder nicht? Das Rätsel ist gelöst: Brülls Wechsel ist geplatzt - dafür steigt jetzt Barbara Evans in die Geschäftsführung der Serviceplan-Tochter auf.