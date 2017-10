Mediaagenturen Pilot gründet Unit für Geomarketing

Wolfgang Nägele kehrt wieder nach Nürnberg zurück - für die Agentur Pilot Foto: Funke Mediengruppe

Die Agenturgruppe Pilot erweitert ihr Leistungsangebot. Neu im Portfolio ist eine Unit für Geomarketing. Die Einheit ist am Stammsitz in Hamburg und in Nürnberg vertreten. Die Verantwortung trägt Geschäftsführerin Evelyn Lüttgens, das Nürnberger Büro leitet Wolfgang Nägele. Er wechselt von der Funke Mediengruppe zu der inhabergeführten Agentur.