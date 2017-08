Mediaagenturen MEC bestätigt die Berufung von Sebastian Hupf

Hupf war zuletzt bei der Muttergesellschaft Group M geparkt. Seine Berufung ist keine Überraschung. Von Beobachtern war erwartet worden, dass er der neue MEC-Chef in Deutschland wird. Er berichtet an den weltweiten CEO des Networks Tim Castree. Hupf ist seit über 13 Jahren für Agenturen der Group M tätig. Er startete seine Laufbahn bei Mediacom, später baute er für den Kunden L'Oréal die Einheit "L'Équipe L'Oréal auf. Ab 2015 wurde er Produktverantwortlicher bei MEC, ein Jahr später wechselte er als CEO zu Mindshare, er bald darauf von Katja Brandt abgelöst wurde.Hupf gilt wie der neue Mediacom-Chef Tino Krause als Vertreter eines anderen Managementstils in Mediaagenturen: offener, anfassbarer, kundenorientierter. Wie die Agentur heißen soll, die aus der Fusion von MEC und Maxus hervorgeht und die er hierzulande führen soll, ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber, dass die übergeordneten Regionalstrukturen weitgehend aufgelöst werden. So wird Hupf direkt an Global CEO Castree berichten. Der lange Zeit als Europachef gehandelte deutsche Manager Matthias Brüll übernimmt als Chief Product Officer eine weltweite Aufgabe.Der bisherige deutsche Maxus-Chef Christian Leipacher rückt an die Spitze der ebenfalls zu Group M gehörenden Agentur Essence. Sie eröffnet ein Büro in Düsseldorf, das Leipacher aufbauens soll. Essence soll noch stärker datenorientiert arbeiten als andere Mediaagenturen. mam