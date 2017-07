Mediaagenturen Blackwood Seven holt sich nächsten Top-Mann von der Konkurrenz

Hochkarätiger Neuzugang bei Blackwood Seven (BW7): Thorsten Stork, bisher Managing Director bei der Publics-Media-Agentur Zenith, heuert beim Münchner Agenturschreck an undübernimmt dort zum 1. Oktober den Posten des Vice President Client Services.

Seit dem Start 2015 schneiden sich die Geister an dem deutschen Ableger von Blackwood Seven: Die einen sehen in der Agentur, die mithilfe von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Super-Algorithmen das Werbebusiness aufrollen will, die nächste große Nummer im deutschen Media-Markt - andere halten das Unternehmen, das in Deutschland von Andreas Schwabe angeführt wird, für gnadenlos überschätzt. Dass mit Stork nun ein bekannte Mediaagentur-Manager die Seiten wechselt, ist zweifellos ein Punkt für die Newcomer-Agentur. Stork führte fast fünf Jahre die Geschäfte des Media-Networks Zenith am Standort München und hatte davor Führungspositionen bei so illustren Agenturen wie Mediaplus und MEC inne. BW7-CEO Schwabe schwärmt in einer Pressemitteilung von dem „exzellenten Media-Knowhow und den herausragenden Management-Skills“ des Neuen und gibt gewohnt kämpferisch zu Protokoll: „Wir haben uns ambitionierte Ziele gesteckt und bauen unsere Teams weiter so aus, dass wir diese Ziele bestmöglich erreichen können.“ Stork soll sich vor allem um „den strategischen Ausbau der Kunden-Etats“ kümmern.





Bild: Blackwood Seven Mehr zum Thema Media-Business Blackwood Seven schmiedet Allianz mit SAP XM



Was im Moment die Branche aber vor allem interessiert, ist die Frage, wie es denn mit den bereits gewonnenen Kunden VW und - in deutlich kleinerem Rahmen - Reckitt Benckiser läuft. Für beide Unternehmen hat BW7 bereits Mediapläne erstellt, die zum Teil auch schon umgesetzt wurden. Über die Ergebnisse ist noch nichts bekannt. Davon aber hängt die Zukunft von BW7 maßgeblich ab. Sind VW und Reckitt Benckiser nun zufrieden mit der Performance und übertragen dem Newcomer mehr Verantwortung oder nicht? Irgendwann - und zwar eher bald als irgendwann - wird Schwabe diese Frage beantworten müssen.





Bild: Telekom Mehr zum Thema Media-Pitches Procter & Gamble radikal, Telekom radikaler?