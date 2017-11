Mediaagenturen Armin J. Schroeder wird Gesellschafter bei Crossmedia

Armin J. Schroeder übernimmt Anteile an Crossmedia © Crossmedia

Crossmedia bekommt einen neuen Gesellschafter. Armin J. Schroeder bindet sich langfristig an die unabhängige Mediaagentur. Der Digital-Experte, der bereits seit 2012 in der Geschäftsführung die Themen Kreation und Technologie verantwortet, übernimmt als geschäftsführender Gesellschafter nun auch Anteile an der Düsseldorfer Agentur. Zudem soll er gemeinsam mit Stefan Happe vermehrt das übergeordnete Beratungsgeschäft steuern.