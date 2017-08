McDonald's Leo Burnett London kümmert sich um WM-Kampagne 2018

Leo Burnett in London wird sich um die WM-Kommunikation des Fifa-Sponsors McDonald's zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland kümmern. Die Agentur setzte sich in einem Pitch unter den bestehenden Dienstleistern der Burgerkette durch. Dazu gehörteauch We Are Unlimited, dieaufgebaute Agentur der Werbeholding Omnicom.