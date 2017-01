McCann Maria Cianciulli soll Bewegtbildangebote aufbauen

Maria Cianculli darf sich ab sofort Head of Video, Sound and Motion nennen. Foto: McCann

Neuzugang für McCann: Maria Cianciulli tritt bei der Agentur ab sofort den Posten als Head of Video, Sound and Motion an. In dieser Funktion soll sie neue Angebote für sämtliche Bewegtbild-Kanäle der Kunden entwickeln.