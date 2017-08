Maschinenbauer Krauss-Maffei macht Serviceplan zur internationalen Leadagentur

Florian Strauss (l.) und Till Hohmann freuen sich über einen neuen Kunden Foto: Serviceplan

Das Maschinenbauunternehmen Krauss-Maffei will seine Marketingaktivitäten ausweiten. Dazu hat die Gruppe mit Stammsitz in München die ortsansässige Werbeschmiede Serviceplan zur internationalen Leadagentur gekürt. Die Entscheidung fiel nach einem Pitch. Bei Serviceplan Campaign übernimmt ein Team um die Geschäftsführer Till Hohmann und Florian Strauss die Betreuung.