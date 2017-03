Management Ex-DDB-Manager Jan Diekmann verantwortet Neugeschäft bei CB.e

Die Berliner Agentur CB.e Clausecker Bingel hat das Managementteam verstärkt. Seit Anfang März ist Jan Diekmann als Leiter des Bereichs Neugeschäft/Business Development an Bord. Der 45-Jährige kommt von DDB, wo er seit 2005 tätig war.

Bei seinem jetzigen Arbeitgeber soll Diekmann das Neugeschäft strategisch neu ausrichten, mit dem Ziel, die Teilnahme an Pitches zu erhöhen. "Ich freue mich über die Möglichkeit, das Potenzial der Agentur ein Stück weiter frei zu legen und die Sichtbarkeit zu steigern", sagt Diekmann über seinen jetzigen Job. Bevor er 2005 zu DDB kam und dort später zum Head of Business Development aufstieg, war er bei BBDO tätig. Weitere Stationen waren die Agenturen Publicis und Blöck Nagel.CB.e hat seinen Hauptsitz in Berlin, ist darüber hinaus aber auch an den Standorten Stuttgart und Frankfurt präsent. Insgesamt beschäftigt die 1997 gegründete Agentur aktuell rund 100 Mitarbeiter. An der Spitze stehen die beiden Gründer Eberhard Bingel und Sabine Clausecker. Zu den Kunden des Anbieters, der seine Wurzeln im Live-Marketing hat, gehören Unternehmen wie Ebay, Berliner Sparkasse, Mercedes-Banz und Samsung. mam