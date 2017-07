"MWG rasiert" So cool läuft sich McCann für den Football Agency Cup warm

McCann Worldgroup - Team #MWGRASIERT Football Agency Cup 2017

In dem Youtube-Video (Musik: Frizzo), dass den Gegnern beim Football Agency Cup im Vorfeld gehörig Respekt einflößen soll, sind die Youngster der Agenturgruppe beim Tanzen, Boxen, Kicken, Sprayen, Trainieren und Skaten in Industrieruinen, am Hafen und im Wohnblock mit Blick auf die Frankfurter Skyline zu sehen. Und wer den Junioren, die die Kampagne in Eigenregie entwickelt haben und alle beim Turnier teilnehmen werden, in die Augen schaut, erkennt: Alle sind hochmotiviert.Insgesamt tritt McCann mit 101 Mitarbeitern am kommenden Wochenende beim Football Agency Cup in Hamburg an, die in ein "Professional"- und ein "Amateur"-Team aufgeteilt sind. Im Vorfeld des Turniers am Freitag launcht die Agentur gemeinsam mit Rapper Harris und dem Haftbefehl-Tour-DJ Maxx ein Mixtape mit dem Titel "#MWGRASIERT". Beide Künstler supporten das McCann-Team auch vor Ort in Hamburg. Neben kontinuierlicher Snapchat-Berichterstattung planen die Verantwortlichen der Frankfurter Agentur zudem noch eine geheime Guerilla-Aktion für Freitag. tt