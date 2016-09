MSL Group Public-Affairs-Manager geben der Großen Koalition schlechtere Noten

MSL-Chairman Axel Wallrabenstein Foto: MSL Group

Knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl fällt das Urteil der Verantwortlichen für Public Affairs in Deutschland über die Arbeit der Großen Koalition deutlich schlechter aus als zuletzt. Beurteilten im vorigen Jahr zur Halbzeit der Legislaturperiode noch fast 60 Prozent die Leistung der Regierungsparteien als gut, sind es in diesem Jahr nur noch 43 Prozent. 2 Prozent bescheinigen den Verantwortlichen in Berlin sehr gute Arbeit. Dagegen findet die Hälfte der Befragten die Leistung schlecht, 3 Prozent sogar sehr schlecht.