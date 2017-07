MKTG für Anti Brumm So ungewöhnlich kann Werbung für ein Mückenschutz-Mittel sein

Was stellenweise wirkt wie ein Horrorfilm, ist tatsächlich eine Werbekampagne für Mückenschutz Foto: Anti-Brumm

Eine Gruppe junger Leute, die eine mühsame Wanderung hinter sich bringt und nun nach einer Abkühlung giert. Ein bärtiger Mann, der einsam im Wald für Feuerholz sorgt. Ein vor Blicken geschützter See, der die jungen Menschen mit einem Bad lockt. Dazu düstere Bilder, schnelle Schnitte und ein martialisches Voice-over - was auf den ersten Blick an bekannte Settings aus Horrorfilmen erinnert, ist tatsächlich eine Online-Kampagne für das Mückenschutz-Mittel Anti Brumm.