MEC / Maxus Matthias Brüll und Sebastian Hupf machen das Rennen

Sebastian Hupf soll Deutschlandchef bei der aus dem Zusammenschluss von MEC und Maxus hervorgehenden Agentur werden Foto: Mindshare

Ziemlich sicher im September ist es so weit: Dann verkündet CEO Tim Castree den Namen der neuen Mediaagentur, die aus dem Zusammenschluss von MEC und Maxus entsteht - und wer was wird bei dem neuen Riesen-Player. Die beiden spannendsten Fragen aus deutscher Sicht sind wohl entschieden: Matthias Brüll steigt zum Global Chief Product Officer auf und Sebastian Hupf wird Deutschlandchef. Castree, Brüll und Hupf - was ist von den drei Protagonisten zu halten, die bei der neuen Group-M-Agentur an zentralen Stellen sitzen werden?